Госдеп США предупредил о терактах в Барселоне

В праздничное время в Барселоне может произойти теракт. Об этом сообщило Twitter бюро консульских дел Госдепартамента США.

«Рекомендуется повышенная осторожность в местах движения автотранспорта, включая автобусы, в районе Лас Рамбла в Барселоне во время Рождества и Нового года. Террористы могут атаковать без или почти без предупреждения, их цели — туристические достопримечательности, транспортные узлы и другие публичные места», — говорится в сообщении.

— Travel - State Dept (@TravelGov) 23 декабря 2018, 14:09

Бюро занимается информированием американских граждан об опасностях, которых стоит ожидать в заграничных поездках. Как сообщает испанское издание Observador, избегать стоит также площади Каталонии и площади Портала де ла Пау, а особенную бдительность проявлять на Рождество.

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В августе 2017 года в Барселоне произошла серия автомобильных терактов, один из них — на улице Ла Рамбла. В результате всех атак погибли 16 человек и пострадали около 130.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По версии правоохранителей, в экстремистскую ячейку, которая стоит за этими терактами, входили 12 человек. Четверо были арестованы, пятеро, включая главного подозреваемого Юнеса Абуякуба, — ликвидированы.

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