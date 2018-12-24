Российские чиновники рассказали о будущем безвыходного лабиринта с детьми

В Сахалинской области чиновники рассказали ТАСС о будущем ледяного лабиринта без входа и выхода, в котором пытаются играть дети.

«Объект еще не завершен. У лабиринта появятся и вход, и выход. Он будет готов к концу декабря. Сейчас дети сами играют в лабиринте», — пояснили агентству в администрации Корсаковского городского округа. К 29 декабря его украсят подсветкой и резьбой.

Ребята забираются и играют в недостроенном ледяном аттракционе с помощью скамейки, и запрещать делать им это чиновники не будут.

Ранее 23 декабря сообщалось, что в Корсакове построили лабиринт, из которого нельзя выбраться. На видео, попавшем в сеть, было заметно, что детям приходится карабкаться через перегородки.

18 декабря в сети распространился видеоролик о том, как построенные в центре города Мыски Кемеровской области горки из грязного снега покрасили белой краской.

В ноябре в городе Междуреченске той же области собранную на глазах жительницы жилого дома детскую площадку разобрали и увезли сразу после того, как сфотографировали.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!