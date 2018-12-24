Тарасову возмутило непопадание Медведевой в сборную России

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не включать Евгению Медведеву в основной состав команды на чемпионат Европы. Ее слова приводит RT.

Тарасова не присутствовала на заседании ФФККР и посчитала странным, что руководство федерации не пообщалось с тренером Медведевой Брайаном Орсером. По ее мнению, необходимо было оставить фигуристке надежду, поставив ее первым номером среди запасных на Универсиаде.

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«Я не люблю начальников, это всем известно, но это несправедливо по отношению к девочке, которая творила историю. Если они хотят так жить, пусть живут», — заявила тренер. Она отметила, что на заседании один человек воздержался от принятия решения, а еще один не явился, тогда как в пресс-релизе было сказано, что решение принято единогласно.

В текущем сезоне Медведева не смогла отобраться на финал Гран-при и заняла седьмое место на чемпионате России. В результате фигуристка оказалась в списке запасных сборной России на чемпионате Европы 2019 года.

Соревнования пройдут в Минске с 21 по 27 января.

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