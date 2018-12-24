Загитова выступала с травмой на чемпионате России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова каталась с травмой на показательных выступлениях чемпионата России. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз.

Тренер рассказал, что Загитову беспокоили небольшие проблемы с ногой, однако она в очередной раз показала бойцовские качества. Глейхенгауз отметил, что благодаря своему характеру 16-летняя фигуристка выиграла золотую медаль ОИ-2018.

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Хореограф выразил надежду, что россиянка не получила серьезных травм связок. По его словам, рана на ноге спортсменки появилась случайно — бабушка Загитовой сожгла ей кожу компрессом с димексидом.

На прошедшем в Саранске чемпионате России Загитова не сумела завоевать награду. По итогам короткой программы она возглавляла турнирную таблицу, однако провалила произвольное выступление и в итоге стала пятой.

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