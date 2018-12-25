На Украине нашли русскоговорящего Санту-сепаратиста

Журналиста Руслана Мороза, выступающего в костюме Санта-Клауса (Святого Николая) перед детьми на Рождественской ярмарке в Житомире, уличили в «сепаратизме». Об этом член исполкома местного городского совета Вера Гринишина написала в Facebook.

По словам чиновницы, она с семьей гуляла по резиденции Святого Николая и обратила внимание, что на роль сказочного персонажа приглашен Мороз. Гринишина напомнила, что он известный в городе сторонник русского мира, а также член нескольких пророссийских организаций в городе, в частности он работает пресс-секретарем «Русского содружества».

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«Меня это удивило, и я решила поинтересоваться, кто принял такое решение, что под видом традиционного украинского рождественского святого с детьми общается откровенный сепаратист», — возмутилась она. Дальше она заявила, что журналист принялся оскорблять ее и толкать, а также заблокировал выход из домика.

Мороз ответил на ее обвинения в Facebook, заявив, что на видеозапись не попали компрометирующие чиновницу кадры, например как она срывала с него костюм.

«С детьми должен работать человек с проукраинскими ценностями. Я ожидаю реакции правоохранительных органов», — подчеркнула она. Чиновница отметила, что Мороз не подходит для своей работы ни психологически, ни идеологически.

На следующий день Гринишина отчиталась об успехах. По ее словам, городские власти быстро и правильно отреагировали на «позорное поведение» Руслана Мороза и нашли ему замену.

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