Обвиняемых в пожаре на шахте в Соликамске арестовали

Соликамский городской суд в Пермском крае выдал санкцию на арест четырех фигурантов дела о пожаре в шахте компании «Уралкалий». Об этом во вторник, 25 декабря, сообщила «Интерфаксу» помощник председателя суда Наталья Пантелеева.

По ходатайству следствия мера пресечения избрана горным мастерам Андрею Купришкину и Игорю Чукаеву, начальнику объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрею Артюхину и начальнику участка №5 этого комплекса Максиму Канищеву. Они арестованы на один месяц и 29 суток — до 22 февраля 2019 года.

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Все четверо — сотрудники строительно-монтажного управления N680 ФГУП «УС-30» (подрядчик «Уралкалия»), которые выполняли строительные работы на шахте в Соликамске. Им предъявлено обвинение по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек»).

Пожар на соликамской шахте произошел 22 декабря — вспыхнула подвесная конструкция для проходки вертикальных стволов на отметке 340 метров. Восемь горняков удалось спасти, еще девять погибли. Причины устанавливаются, по предварительным данным, возгорание могло начаться из-за строительных работ.

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