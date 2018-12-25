Сопровождающая детей брянских чиновников в Турцию объяснила их поездку

Галина Орлова, сопровождавшая в Турцию школьников из города Клинцы, среди которых были дети местных чиновников, рассказала о том, что изначально в поездку от благотворительного фонда имени посла Андрея Карлова были приглашены не тяжелобольные дети, а 50 юнармейцев. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам Орловой, с соответствующей просьбой к губернатору Брянской области Александру Богомазу обратилась вдова дипломата Марина Карлова: юнармейцы были приглашены на открытие в Турции памятника послу. Однако в городе их не нашлось. Тогда были отобраны дети-спортсмены и победители олимпиад. В итоге уехать смогли лишь те школьники, у которых были готовы загранпаспорта, поскольку на подготовку необходимых документов оставалась неделя.

Орлова добавила, что значительную часть расходов по этой поездке взял на себя муниципалитет турецкого города Демре, а работа пяти сопровождающих не была оплачена.

«Там были спортивные соревнования. Играли в баскетбол, волейбол, теннис. Какой отдых? Программа была очень насыщенная и море ледяное. А восприняли все так, что там лечились чуть не две недели», — посетовала она.

Ранее аналогичную версию произошедшего изложила Карлова. Она заверила, что никаких нарушений при организации поездки не было допущено. Глава Клинцов Олег Шкуратов заявил, что готов полностью возместить расходы на поездку детей госслужащих, чтобы прекратить «травлю детей в СМИ».

Поездка была организована в марте 2018 года благотворительным фондом имени убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. 23 декабря портал «Клинцы.Инфо» сообщил, что местные чиновники и силовики бесплатно отправили своих детей на отдых на средства фонда вместо того, чтобы послать туда тяжелобольных детей и детей из неблагополучных семей. Позже губернатор области раскритиковал мэра и назвал его «еще не доросшим до чиновника».

Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 года в результате покушения в Анкаре. История его семьи связана с городом Клинцы.

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