Вице-мэр Екатеринбурга выгнал журналистов на мороз

Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов пригласил журналистов на приемку ледового городка, однако сам к назначенному времени не явился. Равно как и позже — не пришел совсем, так как успел перенести мероприятие на другой день. Об этом сообщает портал 66.RU.

Информацию о том, что мероприятие переносится на 27 декабря, журналистам никто не сообщил, хотя, как узнали позже екатеринбургские СМИ, вице-мэр заранее знал о том, что приемка назначена на другое число. В городской администрации ошибку свалили «на кого-то из сотрудников», забывшего предупредить прессу об отмене мероприятия. Между тем, температура воздуха 26 января в Екатеринбурге составляла 22 градуса и оказавшиеся пунктуальными журналисты вынуждены были некоторое время с этим мириться.

Официальная приемка ледового городка происходит в городе традиционно за несколько дней до его открытия. На официальном сайте Екатеринбурга информация о ледовом городке занимает центральное место.