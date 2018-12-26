Новичок экстренно посадил самолет на шоссе и побежал справлять нужду

В США начинающий пилот экстренно посадил небольшой самолет на шоссе, после чего резко выбежал из него и справил нужду прямо на обочине. Об этом сообщает информационный портал WSB-TV.

Инцидент произошел на трассе в округе Талладига, штат Алабама, в субботу, 22 декабря. Самолет типа Cessna вылетел из муниципального аэропорта, однако через 6–8 километров от места взлета у него отказал двигатель.

На борту находился пилот, впервые оказавшийся за штурвалом, и авиаинструктор Джим Уильямс (Jim Williams) с 36-летним опытом работы. Последний перебрал все возможные варианты спасения и принял решение приземлиться на шоссе, на котором в тот момент было не очень много машин.

Как только машина приземлилась, испуганный новичок выбежал из кабины и помочился прямо у дороги на глазах у ошарашенных водителей.

Все это сняла на видео проезжавшая мимо семейная пара с двумя детьми. Женщина попросила супруга подъехать к самолету поближе на случай, если авиаторам нужна медицинская помощь. Однако пилот жестами показал им, что все хорошо. Когда он снял штаны, пассажирка вздохнула и попросила детей закрыть глаза.

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