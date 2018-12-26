Украинский адвокат сел за контрабанду деталей российского истребителя

Суд вынес приговор по делу украинского адвоката Игоря Кияшко, обвиняемого в шпионаже и попытке контрабанды деталей российского военного оборудования. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, мужчина по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) пытался закупить в России детали двигателей для истребителей МиГ-29 с целью продажи на территории Украины. Адвокат также занимался сбором секретных документов о многофункциональных радиолокационных станциях зенитных ракетных комплексов С-400.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ в нижегородском гостиничном комплексе во время передачи денег. Уточняется, что посредник адвоката договорился о покупке на сумму в 46,2 тысячи долларов со связным на заводе и сообщил об этом чекистам. Те, в свою очередь, заменили детали на неисправные и контролировали незаконную сделку.

Кияшко признан виновным по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 226.1 («Подготовка контрабанды военного оборудования») и статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Адвокат осужденного отметил, что решение суда является достаточно мягким, а потому обжалование его не планируется.

18 октября сообщалось, что суд приговорил жителя Москвы к трем годам колонии общего режима за попытку продать на Украину запчасти для боевых самолетов. Следствием было доказано, что он занимался контрабандой запчастей для двигателей машин Су-27 и МиГ-29, похищенных с российских предприятий ОПК. При задержании у обвиняемого были обнаружены 340 тысяч рублей — оплата за проданный товар и предоплата за следующую поставку.

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