В «Золотом треугольнике» Санкт-Петербурга нашли атипично дешевую квартиру

Самая дешевая квартира в петербургском «Золотом треугольнике» — зоне, ограниченной Адмиралтейской и Дворцовой набережными, Адмиралтейским проспектом, Гороховой улицей и набережной реки Фонтанки, — стоит 2,3 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы группы компаний «Метражи», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Площадь жилища, расположенного на Казанской улице, в пешей доступности от всех основных достопримечательностей Петербурга, составляет всего 16 квадратных метров.

Сравнимые по стоимости и площади квартиры также можно найти на Почтамтской улице. Так, лоты площадью 15 и 16 «квадратов» можно приобрести за 2,35 и 2,4 миллиона рублей. Время в пути до Исаакиевского собора, Медного всадника составит не более 5-10 минут прогулочным шагом.

Материалы по теме Москва не нужна Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир

Наиболее дорогие предложения в рейтинге, составленном экспертами, представляют собой объекты площадью 23 квадратных метра. Так, квартиру такого размера на улице Союза Печатников можно приобрести за 2,95 миллиона рублей, а на Казанской улице — за 3,4 миллиона рублей.

В «Метражах» отмечают, что малогабаритные лоты в «Золотом треугольнике» пользуются повышенным спросом у инвесторов, которые планируют сдавать приобретенное жилье в краткосрочную аренду.

Согласно данным, опубликованным в ноябре 2018-го, средняя стоимость стандартной петербургской квартиры в середине четвертого квартала 2018-го составила 7,1 миллиона рублей, средняя цена квадратного метра — 109,4 тысячи рублей. Районом города с самым дешевым жильем является Колпинский, где квартира в среднем стоит 4,2 миллиона рублей.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!