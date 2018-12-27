Посольство России в Болгарии обратило внимание на «олигофренов и полоумных»

Посольство России в Болгарии опубликовало на своей странице в Facebook ссылку на запись, в которой проукраинских активистов называют «олигофренами и полоумными».

Автор публикации под названием «нет больших олигофренов и полоумных, чем платные желто-голубые русофобы» высмеивает болгарских сторонников Украины. Они повесили на новогоднюю елку в Софии бумажные кораблики в цветах украинского флага в знак поддержки украинских моряков, которых удерживает российское государство.

Как считает автор под псевдонимом Костадин Костадинов, активисты таким образом совершили ошибку: они привлекли общественное внимание к ели, установленной в столице Болгарии. Это дерево было подарено болгарским властям Москвой, о чем СМИ страны, подверженные, по мнению автора, «американской пропаганде», старались не упоминать.

Публикация поста с цитатой из этого текста вызвала негодование у болгарских пользователей Facebook и политиков. Партия «Демократическая Болгария» потребовала у министерства иностранных дел страны «решительно выразить протест относительно оскорбительной квалификации болгарских граждан и болгарских СМИ».

В официальном заявлении, опубликованном на сайте партии, подчеркивается, что иностранные дипломатические представительства не могут ругать болгарских граждан в любой форме, а действия российских дипломатов являются провокацией.

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