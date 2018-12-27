Маршрутка с пассажирами выехала под поезд

Маршрутка столкнулась с поездом на окраине Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП произошло на железнодорожном переезде. Машина врезалась в два сцепленных тепловоза, проезжавших в тот момент по путям. В результате пострадали пятеро пассажиров, в том числе трехмесячный ребенок, все они госпитализированы.

Согласно данным «Ленинградского управления транспорта», указанная маршрутка принадлежит компании-перевозчику «Никкос». У нее есть только лицензия на медицинскую деятельность, выданная областным комитетом по здравоохранению.

В управлении ГИБДД по городу сообщили, что водитель двигался на запрещающий сигнал светофора. В пресс-службе Октябрьской железной дороги заявили, что сигнализация на переезде была исправна в момент аварии.

Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина россиян считает маршрутки самым опасным видом транспорта, причем в Москве и Санкт-Петербурге такого мнения придерживаются 59 процентов респондентов.

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