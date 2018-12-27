Названы главные причины преждевременного старения

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Ученые из Италии и Великобритании определили основные причины преждевременного старения. Оказалось, что биологический возраст повышает психоэмоциональное стрессовое состояние и склонность к частому употреблению алкоголя. Результаты научной работы опубликованы в репозитории bioRxiv.

В исследовании приняли участие 2239 человек, у которых были взяты образцы мочи и сыворотки крови. Было оценена связь их биологического возраста, который складывался из биохимических и эпигенетических маркеров, с почти ста тысячами признаков. Для этой цели был проведен регрессионный анализ данных, полученных при изучении образцов с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса и жидкостной хромато-масс спектрометрии.

Эпигенетическими маркерами старения являются соединения, осуществляющие метилирование ДНК, то есть присоединение метильных групп (атом углерода и три атома водорода) к нуклеотидным цепочкам. В самой ДНК никаких модификаций не происходит, однако изменяется активность определенных генов. Известно, что при старении профиль метилирования становится другим, в некоторой части генома наблюдается дефицит метильных групп, в других их избыток (гиперметилирование) В новой работе показали, что гиперметилирование сильно связано с высоким уровнем употребления алкоголя, тревожностью и посттравматическим стрессовым расстройством.

Биохимические маркеры старения, в свою очередь, коррелировали с избыточным весом, ожирением, депрессией и алкоголизмом. Однако в то же время они не коррелировали с эпигенетическим старением.

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