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Соседи вступились за обиженных лесбиянок

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Кейси Хандал и Задетт Росадо

В США у пары лесбиянок украли радужный флаг и заменили его на американский, что сильно испугало женщин. Однако, как сообщает информационный портал NBC, все соседи пары вывесили в своих дворах десятки флагов ЛГБТ, чтобы их поддержать.

Кейси Хандал (Casey Handal) и Задетт Росадо (Zadette Rosado) переехали в Баррингтон, штат Иллинойс, со своими двумя дочерьми в мае. Они сразу же вывесили на своей лужайке флаг ЛГБТ. 25 декабря, во время празднования Рождества, Хандал выглянула в окно и увидела, что полотнище кто-то унес, а на его месте развевается американский флаг.

Росадо отметила, что семья сильно переживала из-за происшествия. «Человек явно пытался сделать какое-то заявление, осмелившись залезть на чужую территорию, забрав нашу вещь и заменив ее на другую. Может быть, он считает наш символ чем-то антиамериканским?» — поделилась она мыслями с журналистами, добавив, что «в наше неспокойное время такое заявление звучит пугающе».

Хандал опубликовала новость о пропаже их флага на местном сайте и попросила соседей поделиться любой информацией о похитителе. Она не хотела обвинять кого-либо, но надеялась понять мотивацию вора.

Соседи ничего не смогли сказать паре о воре, однако решили поддержать их. Живущая через несколько домов от них женщина вывесила радужный флаг у себя во дворе в знак солидарности. Вскоре к ней присоединились и другие жители с их улицы. Женщины признались, что были очень тронуты поддержкой окружающих.

Хандал добавила, что поначалу ей было непросто объяснить дочерям, почему их флаг пропал. «Девочки подумали, что его кто-то забрал, потому что он ему очень понравился. У нас был сложный разговор, но после того, как флаги появились повсюду в округе, они усвоили урок: в мире есть плохие люди, но добро всегда побеждает зло», — рассказала она.

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