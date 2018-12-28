В США произошел массовый сбой интернета

Пользователи интернета из США лишились доступа к сети. Как сообщает агентство Associated Press, причиной стали проблемы со связью у поставщика услуг CenturyLink.

Отключение произошло ранним утром в четверг, 27 декабря. Оно затронуло большинство клиентов CenturyLink и некоторых клиентов Verizon из нескольких штатов.

Точное число оставшихся без связи провайдер не назвал. Однако известно, что сообщения о проблемах с сетью поступали со всей страны — от Калифорнии до Нью-Йорка.

Спустя 10 часов после сообщения о сбоях сотрудники CenturyLink заявили в Twitter, что определили сетевой элемент, который влияет на обслуживание клиентов. Они предположили, что на устранение проблемы понадобится около четырех часов.

Член Федеральной комиссии по связи Джессика Розенворсель (Jessica Rosenworcel) охарактеризовала произошедшее как «общенациональный сбой». Она уточнила, что ее ведомство обязано провести расследование произошедшего.

Организация ICANN, управляющая доменными именами и IP-адресами, предупреждала пользователей, что глобальный сбой в сети произойдет 11 октября. Это могло произойти из-за процедуры смены криптографических ключей. В итоге эта проблема практически не затронула рядовых пользователей.

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