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Найден эффективный способ побороть старение мозга

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Португальские ученые впервые показали, что гибель нервных клеток при болезни Альцгеймера отчасти является защитной реакцией организма на растущее число неправильно работающих нейронов. Этот же механизм позволяет мозгу бороться со старением, продлевая его нормальное функционирование. Пресс-релиз с результатами работы доступен на EurekAlert!.

Исследователи изучили генетически модифицированных мушек, которые являются животной моделью болезни Альцгеймера. В клетках их мозга производятся белки бета-амилоиды, которые, как считается, играют ключевую роль в развитии нейродегенеративного заболевания.

В мозге людей бета-амилоиды образуют бляшки, вызывающие гибель клеток. У мушек наблюдаются симптомы, схожие с признаками деменции у людей, в том числе потеря долговременной памяти, проблемы с координацией движения и ускоренное старение нервной ткани.

Исследователи проверили, гибнут ли нейроны сами по себе или их смерть обусловлена присутствием рядом с ними более здоровых клеток, которые начинают успешно конкурировать. В последнем случае происходит «контроль качества» клеток, который позволяет выживать более устойчивым нейронам. Удаление плохих клеток является естественным способом самообновления организма, который тормозит процесс старения. Тогда похожая гибель клеток может противодействовать прогрессированию слабоумия.

Оказалось, что, если заблокировать гибель нейронов, у насекомых быстрее развивались симптомы болезни Альцгеймера, и мушки умирали раньше. Наоборот, ускорение механизма «контроля качества» привело к восстановлению когнитивных функций мозга, включая память и обучение. По мнению исследователей, результаты работы помогут разработать новые методы лечения нейродегенеративных заболеваний, однако нужно доказать, что они будут эффективны у людей.

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