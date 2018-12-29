Удар молнией по F/A-18 попал в ролик

Удар молнией по находящемуся в воздухе истребителю-бомбардировщику F/A-18 Hornet Военно-воздушных сил Кувейта попал на видео. Соответствующий ролик опубликован в Twitter.
В комментариях к видео один из пользователей сети, бывший пилот реактивного многоцелевого истребителя F-14 Tomcat, отметил, что подобное происходило с ним три раза, и сопровождалось легким шоком (ударом электрическим током).
В апреле у летящего американского истребителя-бомбардировщика и штурмовика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet загорелся один из двух двигателей General Electric F404. Причиной инцидента стала попавшая в силовой агрегат птица.
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