Успешный пуск с Восточного благословили дистанционно

Четвертый пуск с Восточный не был освящен, сообщил Space News настоятель Казанского храма города Циолковский (наукоград рядом с космодромом) иерей Евгений Поляков.

Американское издание отмечает, что освящение традиционно проводится перед стартами российских ракет, а отступление от привычных практик не помешало пуску стать успешным.

Однако РИА Новости, реагируя на сообщение Space News, заявляет, что перед пуском «Союз-2.1а» благословили. «Был молебен на благое дело накануне пуска», — .сказал агентству Поляков.

26 декабря РИА Новости сообщали, что ракету «Союз-2.1а» освятят перед пуском с Восточного.

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Четвертый пуск с Восточного состоялся 27 декабря в 05:07 по московскому времени. В качестве основной нагрузки носителя «Союз-2.1а» выступила пара российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и № 6, попутной — 26 спутников из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР.

Из четырех стартов с Восточного один оказался провальным. Данный пуск, состоявшийся 28 ноября 2017 года, получил благословение благовещенского епископа Лукиана, которого впоследствии протодиакон Андрей Кураев обвинил в некачественном оказании услуг.

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