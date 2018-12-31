Умер замглавы Минтранса России

Cтатс-секретарь-заместитель министра транспорта России Сергей Аристов скончался на 64 году жизни. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Аристов умер после тяжелой болезни. «Транспортный комплекс России понес невосполнимую утрату. Жизнь Сергея Алексеевича была достойным примером служения Отечеству», — сообщили в министерстве.

Сергей Аристов вступил в должность статс-секретарь-заместитель министра транспорта РФ 1 декабря 2005 года.

С 2002 по 2004 года он был статс-секретарем-заместителем министра путей сообщения РФ. С 2004 по 2005 года — заместитель министра транспорта РФ.

Прощание с политиком и пройдет 2 января 2019 года на Троекуровском кладбище Москвы.