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Автобус с российскими туристами перевернулся в Белоруссии

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Автобус с туристами из России опрокинулся вечером 1 января в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Машина с российскими номерами следовала из Глубокого в Витебск, съехала в кювет и перевернулась. В автобусе находились 23 гражданина России и местный гид. В результате ЧП одна женщина была отправлена в больницу, остальные не пострадали.

Туристов временно разместили в здании школы. Решается вопрос об их дальнейшем путешествии.

2 августа в Белоруссии недалеко от города Орша перевернулся автобус с туристами из России, Молдавии и Украины. Тогда никто из 53 пассажиров автобуса не погиб. Двенадцать человек были госпитализированы, восемь из них вскоре отпустили из больницы.

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