Американская станция приблизилась к «крайней Туле»

Американская межпланетная станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule (объект 2014MU69), который является самым удаленным объектом Солнечной системы, к которому когда-либо направлялась автоматическая станция. Об этом во вторник, 1 января, NASA сообщило в своем Twitter-аккаунте.

Сближение произошло на расстоянии 3540 километров в 0:33 по времени восточного побережья США (08:33 по московскому времени). Скорость New Horizons составила около 14,4 километра в секунду.

«В миллиарде миль позади Плутона зонд New Horizons совершил наиболее отдаленное сближение, пролетев мимо покрытого льдом древнего камня в поясе Койпера», — говорится в сообщении.

Исследователи намерены получить как можно больше данных об объекте, уточняет ТАСС. После сближения станция отправит сигнал на Землю, от которой она находится в 6,5 миллиарда километров. В результате чего должен состояться 15-минутный сеанс связи.

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В марте стало известно о том, что команда миссии выбрала название Ultima Thule для объекта 2014MU69, поскольку оно, как заявил ее руководитель Алан Стерн, станет «самым дальним исследованием любого космического объекта в истории». Его определили по итогам онлайн-опроса, в котором приняли участие 115 тысяч участников, предложивших около 34 тысяч названий.

Ultima Thule с латинского языка переводится как «весьма далекая Фула» или «крайняя Туле». Выражение восходит к названию легендарного острова Туле, описанному древнегреческим путешественником Пифеем. Объект расположен в поясе Койпера — колоссальном скоплении малых небесных тел, оставшихся после формирования Солнечной системы.

Станция New Horizons была запущена 19 января 2006 года ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Она успела совершить гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, пролететь мимо Сатурна, пересечь орбиту Урана, а также впервые сделать снимки Плутона и его спутника Харона.

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