«Монако» купит конкурента Головину

На следующей неделе «Монако» подпишет контракт с испанским полузащитником лондонского «Челси» Франсеском Фабрегасом. Об этом в среду, 2 января, сообщает Get French Football News.

Клуб согласовал с игроком контракт на 2,5 года. Хавбек получил более 10 миллионов евро в качестве подписного бонуса. Фабрегас склоняется к принятию предложения, его устраивает финансовая сторона сделки. «Монако» осталось договориться с «Челси» по другим деталям трансфера.

Фабрегас выступает на той же позиции, на которой действует российский полузащитник монегасков Александр Головин. Последний перешел в состав монегасков летом и с тех пор провел в новом клубе 10 матчей, отметившись одной результативной передачей. Трансфер Головина был признан одним из худших в чемпионате Франции.

После 18 туров национального чемпионата «Монако» занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 13 очков. В октябре в клубе сменился тренер — на место уволенного Леонарду Жардима пришел Тьерри Анри.

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