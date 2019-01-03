Выбран лучший нокаут 2018-го в MMA

Спортивный портал MMA Fighting определился с лучшим нокаутом 2018 года в смешанных единоборствах. Сам эпизод был опубликован в Twitter-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата.

Редакция MMA Fighting остановила свой выбор на ударе мексиканца Яира Родригеса в поединке против корейского бойца Чан Сон Джона. Бой состоялся 10 ноября 2018-го на UFC Fight Night 139, приуроченному к 25-летию организации. Родригесу удалось контратаковать Джона ударом локтя, при этом едва ли не согнувшись пополам в попытке уклониться.

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