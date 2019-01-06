Призер Олимпиады ответил на слова норвежца о тупых российских спортсменах

Трехкратный призер Олимпийских игр Александр Завьялов ответил на слова норвежского лыжника Ханса Кристера Холунна, назвавшего российских спортсменов тупыми. Его слова приводит Ura.ru.

Завьялов заявил, что поведение спортсмена зависит от его воспитания и характера. Экс-лыжник отметил, что не нужно применять к Холунну дисциплинарные санкции, так как они будут бессмысленны в борьбе с громкими высказываниями спортсменов.

«А по большому счету комиссия — это только извинения. Ну, заставили мы спортсмена извиниться, а дальше что? Ничего, только бюрократию развели», — добавил он.

Олимпийский призер подчеркнул, что скандальные заявления в СМИ обычно делают посредственные спортсмены, пытающиеся привлечь к себе внимание.

Холунн, комментируя тактику российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски», заявил, что спортсмены сборной России тупые как пробка. Позднее он извинился.

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