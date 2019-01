Украинская авиация признана одной из худших в мире

Военно-воздушные силы Украины вошли в десятку худших в мире по итогам 2018 года. Они заняли шестую строчку. Рейтинг составило американское издание We Are The Mighty.

Украинская авиация оказалась в списке из-за устаревшей техники, плохого оборудования и слабой подготовки летчиков, отмечают эксперты портала. Они также добавили, что за время конфликта в Донбассе ВВС Украины нападали на мирных жителей, либо их сбивали ополченцы.

Издание также пояснило, что украинские самолеты падают и сами по себе: например, во время учений.

Антирейтинг возглавили ВВС Сирии, за ними следует авиация Северной Кореи, а за ней — Саудовской Аравии. В пятерку попали мексиканские и пакистанские ВВС. После Украины издание отмечает Иран, Грецию, Китай и Канаду.

