Моуринью пообщался с «Реалом» и сразу потребовал новых футболистов

Португальский тренер Жозе Моуринью пообщался с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом о возвращении в клуб и выдвинул ему два условия. Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Франческ Агилар в Twitter.
Моуринью сказал, что готов возглавить команду, однако сразу же потребовал купить центрального полузащитника и нападающего, способного забивать голы.
В декабре сообщалось, что «Реал» намерен подписать контракт с Моуринью после 1 июля, чтобы не платить его бывшему клубу «Манчестер Юнайтед» неустойку в пять миллионов евро. Помимо этого, «сливочные» пообещали португальцу, что в его полномочиях будут продажа и покупка игроков.
Английский клуб уволил португальского тренера 18 декабря. Он работал с «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. С 2010 по 2013-й Моуринью работал с «Реалом».