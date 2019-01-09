Российские военные нашли способ проводить спецоперации на дне

Военно-морской флот (ВМФ) России закупит шесть прозрачных батискафов, которые будут использоваться для проведения специальных подводных операций. Об этом в среду, 9 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Аппарат будет иметь форму шара с прозрачным корпусом из акрила и титана, двигатель будет электрический, обеспечивающий непрерывную работу в течение минимум суток», — пояснил источник, отметив, что носителем батискафа сможет стать практически любое гражданское или военное судно.

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По данным собеседника агентства, созданием глубоководного обитаемого аппарата по заказу «Газпрома» займется КБ «Малахит». Стоимость его разработки оценивается в более чем 1 миллиард рублей. Ожидается, что работы над батискафом начнутся в 2019 году и завершатся к 2022 году. Базовый вариант планируют использовать для инспекции проложенных по дну трубопроводов и устранения неисправностей на них.

При этом, как отметил источник, аппаратом уже заинтересовалось и Главное управление глубоководных исследований Минобороны России, которое рассматривает его как средство для проведения спецопераций под водой. В частности, батискаф, экипаж которого будет насчитывать три человека, сможет выполнять различные работы на глубине до 2,5 километра. Предполагается, что Северный, Черноморский и Тихоокеанский флоты получат по два подобных аппарата каждый.

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