Российский мэр поехал на работу на общественном транспорте и опоздал

Мэр Саратова Михаил Исаев решил добраться до здания администрации на автобусе после своего обращения к жителям города с просьбой пересесть на общественный транспорт. Об этом в среду, 9 января, пишет «Версия Саратов».

Глава города на несколько минут опоздал на встречу с журналистами. По его словам, дорога заняла 2 часа 15 минут. «В автобусе со мной были глава Заводского района [Сергей Червяков], мой заместитель по городскому хозяйству Максим Сиденко. Мы втроем сели в "шестерку" на конечной остановке в Комсомольском поселке в 07:15 и в 09:30 вышли у Крытого рынка», — рассказал он.

Мэр добавил, что по ходу движения делал замечания главе района о состоянии остановок, выездов со дворов и светофоров и будет принимать соответствующие решения по должностным лицам.

8 января Исаев обратился к горожанам с просьбой оставить личные авто и по возможности пользоваться городским транспортом из-за трудностей с уборкой снега. За декабрь в Саратове выпала трехмесячная норма осадков.

В декабре губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил чиновникам на неделю отказаться от служебных автомобилей. «Чтобы они смогли убедиться, хорошо ли работает общественный транспорт. Чтобы они прошлись по городу и выяснили, как у нас расчищают тротуары и дороги», — написал он в Twitter.

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