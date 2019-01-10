Стало известно о гибели британских солдат в Сирии

Пятеро британских военнослужащих погибли в результате ракетного удара в Сирии. Об этом сообщает «Аль-Ватан» со ссылкой на местные источники.

По информации сирийского издания, за атаку с использованием управляемой ракеты ответственна террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В момент нападения британские военные находились в населенном пункте Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор.

Сообщается, что несколько военнослужащих получили ранения. Их доставили в больницу в Эль-Хасаке. Убитые британцы действовали в Сирии от лица международной коалиции.

8 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что коалиция во главе с Соединенными Штатами «разгромила ИГ на 99 процентов».

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позднее в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. При этом решение не означает, что деятельность международной коалиции во главе с США, как и проводимая ею кампания, закончатся.

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