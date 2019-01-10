Китай согласился покупать газ и нефть у США

США и Китай продолжают попытки урегулировать торговый конфликт. Как пишет Bloomberg, Китай существенно увеличит закупки американских товаров, в том числе нефти и газа, во избежание введения дополнительных пошлин.

Как сообщили в канцелярии торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, речь идет, в частности, о сельскохозяйственной продукции, энергоресурсах и промышленных товарах.

Соответствующее решение было принято по итогам трехдневных переговоров в Пекине. По словам собеседника агентства, данные переговоры были масштабными и заложили основу для разрешения конфликта.

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Источники, знакомые с ходом встречи, сообщили Bloomberg, что существенного прогресса удалось достичь в части закупок Китаем сельхозпродукции и углеводородов, при этом у сторон есть расхождения в структурных вопросах.

Очередной раунд переговоров на уровне заместителей глав торговых ведомств двух стран стартовал 7 января в Пекине. Президент США Дональд Трамп отмечал, что переговоры идут «очень хорошо», однако о конкретных договоренностях пока не сообщалось.

По данным Bloomberg, Трамп готов заключить соглашение с Китаем и завершить торговую войну, поскольку это необходимо для восстановления американского фондового рынка, неудачно начавшего год.

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