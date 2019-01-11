У оскорбленных немцами российских туристов нашелся защитник

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык прокомментировал опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub, в котором немцы признались в массовой неприязни к российским туристам. Его слова приводит РИА Новости.

Айык рассказал, что россияне не отличаются по поведению от туристов других национальностей. «Российские туристы уже не похожи на тех, которые были 20 лет назад, они давно изучили мир и прекрасно знают, как себя вести, и делают это не хуже, чем представители любой другой национальности», — пояснил он.

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Он также добавил, что отельеры относятся ко всем иностранцам одинаково, и качество обслуживания в гостиницах не зависит от того, из какой страны приехал турист.

Ранее в январе Die Welt опубликовал результаты опроса онлайн-платформы ab-in-den-urlaub, в котором почти две трети жителей Германии признались, что испытывают неприязнь к туристам из России. Основным раздражителем немцы назвали то, что россияне производят слишком много шума.

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