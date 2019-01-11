Возгорание на детской площадке в российском ТЦ тушили без эвакуации

rupor73.ru



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В Ульяновске возгорание в зоне детской игровой площадки ТЦ «Созидатель» тушили без проведения эвакуации, пишет «Рупор 73». Новость сопровождает видео с места происшествия.

На записи слышны голоса детей, хотя в кадре их нет. Один из очевидцев, по данным издания, рассказал, что родители сами стали выводить детей на улицу, когда едкий дым заполнил зал. «Даже пожарная сигнализация не сработала», — отметил он.

Инцидент, по словам очевидца, произошел в четверг, 10 января, в 16:00 (15:00 мск). На сайте регионального управления МЧС данных об этом происшествии нет.

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