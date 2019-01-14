Журналисты прикинулись родней Плющенко и с камерами ворвались к нему в больницу

Бывший фигурист Евгений Плющенко, находящийся в больнице после операции на спине, в Instagram рассказал о том, что к нему больницу пробрались журналисты телеканала РЕН ТВ.

По словам спортсмена, корреспонденты под видом его родственников ворвались в палату и начали съемку, когда он спал. После этого они разбудили Плющенко и начали интересоваться его здоровьем. Видео в настоящий момент доступно на сайте РЕН ТВ.

В своем посте Плющенко выразил презрение журналистам и гендиректору телеканала Владимиру Тюлину. Фигурист написал, что созвонился с руководителем РЕН ТВ в надежде услышать извинения, однако вместо этого Тюлин рассказал ему о важности рейтингов.

«У меня складывается впечатление, что вы — человек без принципов и для вас в профессии журналиста давно утрачены и честь, и достоинство в погоне за рейтинговыми сюжетами», — написал Плющенко.

Как рассказала продюсер Яна Рудковская, ее мужу удалили позвоночную грыжу. Боли в спине у него начались из-за того, что он откатал 30 ледовых шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас Плющенко продолжает восстанавливаться в стационаре.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. В 2006-м он стал первым в мужском одиночном катании, в 2014-м выиграл золото в командных соревнованиях. О завершении карьеры спортсмен объявил в марте 2017 года.

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