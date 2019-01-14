Лавров рассказал о безвизовом режиме с Японией

Россия не видит препятствий для введения безвизового режима с Японией. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он отметил, что Москва за последние годы выдвинула много инициатив, направленных на либерализацию режима передвижения для бизнесменов, туристов, участников спортивных и культурных обменов. По его словам, введение безвизового режима — «это наша глобальная цель», и начать можно с подобных поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо.

Лавров добавил, что у сторон до сих пор сохраняются разногласия по теме мирного договора, а позиции изначально были диаметрально противоположными. «Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — сказал он.

Он также отметил, что без признания Токио суверенитета России над Курильскими островами трудно рассчитывать на прогресс в переговорах.

С октября 2018 года вступило в силу новое смягчение визовых требований в отношении российских туристов, посещающих Японию по путевкам. Для въезда им необходимо лишь предоставить заграничный паспорт и анкету.

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