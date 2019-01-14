Аршавин поведал о «превосходстве» над Месси

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин отшутился, отвечая на просьбу сравнить себя с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Что есть у меня, чего нет у Месси? Что касается футбола, у Лионеля нет таких пробелов [в мастерстве], какие есть у меня», — ответил 37-летний Аршавин и засмеялся.

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В ноябре 2018-го Аршавин завершил карьеру игрока. Он вернулся в «Зенит», где будет заниматься проектом «Сириус», целью которого является поиск и развитие перспективных футболистов. Последним клубом россиянина был казахстанский «Кайрат», где он выступал с 2016 года.

В бытность футболистом лондонского «Арсенала» Аршавин выходил на поле против Месси. В 2011 году гол российского нападающего помог англичанам переиграть испанский клуб со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Канониры» уступили в ответном поединке и выбыли из турнира. Тем не менее гол Аршавина в ворота «Барселоны» вошел в число лучших мячей, забитых в календарном 2011 году.

Также Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит», вместе с которым трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Форвард — бронзовый призер чемпионата Европы-2008.

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