Аршавин возобновит тренировки

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин будет тренироваться вместе с футболистами второй команды петербургского клуба. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Возглавляющий «Зенит-2» Владислав Радимов рассчитывает на помощь Аршавина в работе с молодыми игроками. «В свободное от работы время он будет тренироваться с "Зенитом-2". Мы уже обо всем договорились», — заявил Радимов. Он подчеркнул, что 37-летний Аршавин поможет получить игрокам «Зенита-2» бесценный опыт, так как может не только объяснить нюансы на поле, но и продемонстрировать их.

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Аршавин вернулся в «Зенит» в декабре. Бывший игрок клуба начал курировать проект «Сириус», нацеленный на работу с молодыми талантами.

Последним клубом в карьере нападающего был казахстанский «Кайрат», за который он выступал с 2016-го по 2018 год. Также Аршавин известен по выступлениям за «Зенит» и лондонский «Арсенал». В составе петербургского клуба он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Аршавин также провел 74 матча в составе национальной команды. Сборная России с его участием выиграла бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.

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