Украина задумала собственный мегапроект на Черном море

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в своем Facebook, что на строительство скоростного транспортного коридора Go Highway между Балтикой и Черным морем в 2019 году предусмотрено 4 миллиарда гривен (около 141,5 миллиона долларов).

Премьер отметил, что транснациональный коридор, который соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне, очень важен с точки зрения логистики.

По словам Гройсмана, он упростит и удешевит перевозки грузов от Балтийского до Черного моря. По территории Украины проходит около тысячи километров дороги.

В целом в 2019 году на дорожную отрасль Украина планирует потратить почти 56 миллиардов гривен.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!