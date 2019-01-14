Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Шахтах

В сети появились первые кадры последствий взрыва газа в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Видео публикует Telegram-канал 360tv.

Автор видео снял ролик еще до прибытия экстренных служб на место ЧП.

На данный момент известно о 13 пострадавших и одном погибшем. После взрыва из дома были эвакуированы 140 человек.

Утром 14 января в городе Шахты обрушились два этажа многоэтажного жилого дома. Предварительной причиной происшествия называется взрыв газового баллона. Повреждены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах здания, между этажами обрушились перекрытия.

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