Жертва аварии с выпавшим легким 10 часов просил врачей ему помочь и выжил

Житель Индии Йогендра Кумар (Yogendra Kumar) сумел вызвать скорую помощь после того, как его сбила машина и у него выпало легкое. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Авария произошла в городе Ноида на севере страны в конце ноября 2017 года, однако известно об этом стало только сейчас. 36-летний Кумар ехал на работу на велосипеде вместе со своим дядей, когда их сбил автомобиль. Мужчину подбросило в воздух на шесть метров, и он приземлился грудью на ребро железного листа.

Его грудную клетку рассекло, и из нее выпало левое легкое. Родственник индийца скончался на месте, а сам Кумар смог встать на ноги, перевязать грудь одеждой и вызвать скорую помощь.

Сначала его доставили в государственную больницу, но доктора отказались браться за него из-за сложности случая. Затем Кумара перевезли в частную клинику, но и там хирурги отказались его оперировать. Мужчина умолял спасти его «только ради детей». В итоге только в третьей больнице врач Вайбхав Мишра (Vaibhav Mishra) согласился взяться за пациента. На тот момент прошло уже около десяти часов после аварии, и Кумар находился в тяжелом состоянии. Выпавшее легкое было повреждено, также у мужчины были сломаны несколько ребер, он потерял много крови.

Срочная операция длилась один час 46 минут. Докторам пришлось зашить легкое, мышцы и кожу пациента.

Врач отметил, что впервые в жизни столкнулся с таким случаем. По его словам, обычно люди, у которых выпадают внутренние органы, умирают, не доезжая до больницы. «В таких случаях легкие могут разорваться из-за атмосферного давления. Но конкретно в этот раз орган, к счастью, продолжил функционировать», — добавил Мишра.

Через неделю Кумара уже выписали из больницы, а еще через 20 дней он вышел на работу, жалуясь только на «небольшую боль» в грудине.

Виновника аварии так и не удалось найти.

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