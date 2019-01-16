Виновными в активности российских «черных лесорубов» назвали китайцев

Китайским бизнесменам нужно запретить покупать древесину у жителей Сибири. Об этом заявил на заседании Совета Федерации глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Валентик, передает РИА Новости.

Чиновник пояснил, что интерес предпринимателей из КНР способствует росту объемов незаконной вырубки леса. Древесину они скупают в так называемых пунктах приема и отгрузки, деятельность которых не подчиняется единому регламенту. При этом покупатели из Китая частично перерабатывают товар, чтобы легализовать его.

«Сегодня это (контроль за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины — прим. «Ленты.ру») полномочия регионов: где-то это сделано, где-то это сделано недостаточно, где-то это вообще не сделано», — утверждает Валентик.

Глава Рослесхоза настаивает на изменении Лесного кодекса и создании федерального регламента работы для точек реализации древесины.

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На заседании Совфеда было принято заявление об усилении контроля за оборотом дерева. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко подчеркнула, что к теме «черных лесорубов» вернутся через полгода, и в случае, если к этому сроку глава Рослесхоза не предпримет необходимых мер, его деятельности «будет дана негативная оценка».

В ноябре 2018 года о возможном вынужденном прекращении поставок древесины в Китай заявлял министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Китайской стороне для сохранения экспорта предложили участвовать в восстановлении российского леса и построить семеноводческие комплексы за свой счет.

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