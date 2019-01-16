Федеральному чиновнику поставили неуд

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу руководителя Рослесхоза Ивана Валентика. Ее слова приводит ТАСС в среду, 16 января.

«У меня нет ничего личного, но за восемь лет вашей работы я могу поставить вам "неуд" за результаты вашей работы, исходя из ситуации, которая есть на сегодняшний день», — сказала парламентарий во время обсуждения проекта постановления «Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке».

Сенатор подчеркнула, что как глава ведомства Валентик должен был обеспечить конкретные меры для решения проблемы незаконного оборота древесины. «У нас каждая бутылка водки — ясно, где она была произведена, куда она поступила на реализацию. Почему такого порядка нет в сфере оборота древесины?» — посетовала она.

Матвиенко заверила, что парламентарии будут каждые полгода возвращаться к теме «черных лесорубов». Если положительных сдвигов не произойдет, то деятельности Рослесхоза будет дана негативная оценка. «Нужно соответствовать занимаемой должности», — заключила спикер Совета Федерации.

В начале декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал вопрос неконтролируемого вывоза леса из России в Китай. Он поставил задачу навести порядок в этой сфере.

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