Доказана польза голодания для продления жизни

Ученые Калифорнийского университета (США) выяснили, что умеренное голодание влияет на циркадные ритмы, изменяя метаболизм таким образом, что это может привести к улучшению здоровья и продлению жизни. Статья исследователей опубликована в журнале Cell Reports.

Циркадными ритмами называют колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи, включая обмен веществ, сон, бодрствование, прием и усвоение пищи, и зависящих от режима дня. Известно, что правильный суточный ритм увеличивает продолжительность жизни организма и уменьшает риск рака, а нарушение биоритмов, наоборот, провоцирует развитие различных заболеваний. Прием пищи изменяет циркадный ритм, однако до сих пор не было известно, к какому эффекту может привести умеренное голодание.

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В исследовании использовались мыши, которые не принимали пищу в течение периодов в 24 часа. У животных при этом наблюдалось снижение потребления кислорода, дыхательного коэффициента (отношения между выдыхаемым углекислым газом и вдыхаемым кислородом) и количества расходуемой энергии. Эти эффекты были обратимыми при повторном приеме пищи.

Результаты показывают, что голодание способствует активации альтернативных метаболических путей и влияет на работу генов и белков, ключевых для циркадных ритмов. Так, понижалась активность белков BMAL1 и REV-ERBα, которые регулируют суточную работу печени и скелетных мышц. В целом, лишь 20-34 процента генов в этих тканях в условиях голодания сохранили свою прежнюю ритмическую активность. Этот процесс переводит геном в состояние ожидания, что облегчает формирование новых циклических ритмов при последующем приеме пищи. Таким образом, оптимальное голодание способно восстановить нарушенные циркадные ритмы и оказывает тем самым защитный для здоровья эффект.

Ранее сообщалось, что ученые Института Солка в Калифорнии показали, что правильное планирование приема пищи позволяет компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла. Если принимать пищу в пределах промежутка времени, равном 10 часам, то это позволит снизить риск развития различных заболеваний.

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