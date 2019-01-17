Главное рейтинговое агентство России осталось без главы

Екатерина Трофимова, гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), покинула свою должность. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на председателя совета директоров АКРА Карла Йоханссона.

О дальнейших планах в профессиональной сфере Екатерины Трофимовой неизвестно. Причины ее ухода с поста главы АКРА и имя ее преемника также выяснить не удалось. Со слов источника, кандидатуру на пост гендиректора обсудят на сегодняшнем заседании совета директоров.

Трофимова занимала должность руководителя агентства с момента его основания в 2015 году. Инициатором создания выступил Центральный банк, а повод — санкции в отношении России, спровоцировавшие понижение кредитных рейтингов мировыми рейтинговыми агентствами до «мусорного» уровня. Акционеры АКРА — крупнейшие банки России, такие как Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк и другие.

Ранее Трофимова работала в Газпромбанке, где занималась курированием работы центра рейтингового консультирования. Также у нее есть опыт работы финансовым аналитиком, директором и руководителем группы рейтингов финансовых институтов России и стран СНГ в рейтинговом агентстве S&P. На данный момент Трофимова также входит в экспертный совет по вопросам деятельности кредитных рейтинговых агентств при Центробанке.

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