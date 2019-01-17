В Польше «украинских националистов» признали неконституционными

Конституционный суд Польши постановил отказаться от формулировки «украинские националисты», сообщает РИА Новости.

Такое название, использованное в противоречивом законе об Институте национальной памяти, признали неконституционным. По мнению судей, понятие «украинские националисты» не сформулировано в документе должным образом.

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Как уточняется, из него не ясно, кто именно подходит под определение «организованные политические или военизированные структуры, члены которых принимали участие в действиях, направленных против государственной власти и гражданского населения, или же любой, кто был приверженцем украинского национального движения, действовал против польского государства и его граждан во время Второй мировой войны и послевоенного периода».

Польский сенат (верхняя палата парламента страны) в феврале 2018 года принял закон об Институте национальной памяти, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в период с 1925 по 1950 год.

Боевики Украинской повстанческой армии (боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН), запрещенной в России) в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.

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