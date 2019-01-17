Суд арестовал российского «водочного короля»

Суд арестовал генерального директора «Алкогольной сибирской группы» Игоря Савельева. Об этом в четверг, 17 января, сообщает Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

Как отмечается, Савельев будет находиться под стражей до 16 марта, его подозревают в мошенничестве на 215,5 миллиона рублей.

О задержании Савельева в московском офисе в рамках возбужденного уголовного дела сообщалось 16 января. По данным осведомленных источников, топ-менеджер подозревается в мошенничестве, не связанном с деятельностью компании.

Владелец «Алкогольной сибирской группы» Андрей Стрелец в беседе с журналистами подтвердил задержание топ-менеджера, отметив, что это связано с личной деятельностью Савельева. По его словам, компания продолжает работать в штатном режиме.

«Алкогольная сибирская группа» является одним из крупнейших производителей водки в России. Она выпускает продукцию под марками «Хаски», «Пять озер», «Сиббитер» и «Белая березка».

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