УЕФА назвал богатейший клуб Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал данные о финансовом положении клубов. Об этом сообщает Reuters UK.

УЕФА привел данные за 2017 год. Согласно этим данным, лидером по доходам является английский «Манчестер Юнайтед». Красные дьяволы заработали за год 676 миллионов евро.

Вторым по данному показателю стал мадридский «Реал». Мюнхенская «Бавария» на третьем месте. В целом, на 20 клубов Английской премьер-лиги приходится почти четверть общего дохода европейских команд — 5,3 миллиарда евро.

При этом «Юнайтед» — не самый успешный клуб в том, что касается заработка непосредственно на болельщиках. Лидером в данном случае стал «Пари Сент-Жермен»: французский клуб в среднем выручает 86,9 евро с каждого болельщика. «Манчестер Юнайтед» только на шестом месте.

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