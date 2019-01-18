Проколотая шина принесла семейной паре тысячи долларов

Семейная пара из американского штата Нью-Йорк купила счастливый лотерейный билет благодаря тому, что у них прокололась шина. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Ричард и Рэнди Лофер (Richard и Randi Laufer) направлялись домой из города Вашингтон после семейной поездки в конце октября. В городе Абердин, штат Мэриленд, у них лопнула шина. Они заехали в автосервис и купили билет лотереи Powerball пока ждали, когда им заменят резину. Ричард убрал билет в кошелек и забыл о нем на несколько месяцев.

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Только в начале января Лофер решил разобрать содержимое кошелька и проверить билеты. «Я открыл сайт лотереи и обнаружил, что три номера из шести совпадают. Затем я увидел, что их четыре. А после подумал: "секундочку!" и заметил, что шестой номер тоже совпал», — рассказал журналистам Лофер.

Выигрыш пары составил 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей). Они планируют потратить часть денег на отпуск и немного пожертвовать на благотворительность.

Ранее сообщалось об американце, попросившем у продавца лотерейный билет вместо сдачи мелочью. Он оказался выигрышным и принес мужчине 50 тысяч долларов.

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