Боец MMA проигнорировала просьбу соперницы остановиться

Американский боец смешанного стиля (MMA) Паулина Масиас проигнорировала просьбу соотечественницы Мадалин Микэм, заподозрившей получение травмы, и атаковала ее. Эпизод с боя Legacy Fighting Alliance (LFA) опубликован в Twitter-аккаунте AXS TV Fights.

Микэм получила несколько ударов по лицу, после чего жестом попросила остановить поединок. По мнению комментатора, речь могла идти о переломе челюсти. Масиас тем не менее проигнорировала просьбу соперницы и вновь ее атаковала.

В официальном протоколе значится победа Масиас путем сдачи. Для нее победа стала второй подряд в MMA.

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