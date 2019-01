В снимке голой Аврил Лавин с гитарой усмотрели победу патриархата и плагиат

Американская певица Аврил Лавин снялась обнаженной для обложки своего первого за пять лет альбома Head Above Water. Журналистка The Guardian Леони Купер усмотрела в черно-белой фотографии, на которой артистка спряталась за гитарой, победу патриархата и плагиат.

«Что означает эта поза [Лавин]? Сразу несколько вещей, и ни одна из них не обнадеживает. Она означает, что вам дозволено любить свое тело — в том случае, если вы худая, соответствующая традиционным стандартам привлекательности белокожая блондинка. Она означает, что женщинам позволено играть на музыкальных инструментах, но только тогда, когда они готовы также использовать их в качестве развратного реквизита на тот случай, если вы на секунду забыли, что у них есть сиськи», — написала Купер.

Журналистка отметила, что в снимке 34-летней Лавин нет ничего нового — к подобным методам уже прибегали рок-исполнительница Лиз Фэр в 2003 году и Грейс Чатто из коллектива Clean Bandit в 2010-м.

«Все вышеперечисленное указывает на то, что патриархат все еще побеждает», — посетовала Купер.

Аврил Лавин получила известность с выходом дебютного альбома Let Go в 2002 году. Она записала такие хиты, как Complicated, Sk8er Boi, I’m With You, My Happy Ending и Girlfriend. Релиз ее шестого альбома Head Above Water запланирован на 15 февраля. Последняя пластинка певицы, Avril Lavigne, вышла в 2013-м.

